Полиция задержала еще трех человек в рамках расследования теракта в Лондоне

2017-06-08 04:11 | www.apa.az | 3

Британская полиция задержала еще трех человек в рамках расследования теракта в Лондоне.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении Скотланд-Ярда.

Двое мужчин были задержаны на улице Илфорд в ходе спецоперации в восточной части Лондона, еще один – в ходе обысков в его доме в том же районе столицы.

В минувшую субботу, 3 июня, автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. Скотланд-Ярд в среду официально подтвердил увеличение числа жертв теракта до восьми человек. Некоторые пострадавшие остаются в критическом состоянии.