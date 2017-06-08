Трамп подчеркнул важность единства стран Персидского залива

2017-06-08 05:58 | www.trend.az | 3

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с наследным принцем Абу-Даби подчеркнул важность единства Совета сотрудничества государств Персидского залива (ССГПЗ), но не в ущерб усилиям по борьбе с финансированием терроризма, передает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

"Президент подчеркнул важность поддержания единства ССПГЗ для региональной стабильности, но не в ущерб усилиям по борьбе с финансированием экстремизма или по уничтожению терроризма", - говорится в сообщении.

Там подчеркивается, что стороны "согласились с важностью реализации соглашений, достигнутых в Эр-Рияде, по борьбе с экстремизмом и с финансированием террористических группировок".