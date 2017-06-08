Глава Узбекистана выразил соболезнования президенту Ирана

2017-06-08 07:12 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев выразил соболезнования президенту Ирана Хасану Рухани в связи с терактами в здании парламента Ирана и мавзолее аятоллы Хомейни.

Глава Узбекистана в своем послании отметил, что в Узбекистане с чувством глубокой скорби восприняли весть о многочисленных человеческих жертвах и пострадавших в результате террористических актов.

«Узбекистан решительно осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях, и в очередной раз подчеркивает необходимость международного сотрудничества в борьбе против этого зла», - говорится в послании.

Президент Мирзияев передал соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как сообщалось, в среду седьмого июня две группы террористов одновременно напали на здание иранского парламента и мавзолей имама Хомейни.

Три человека вторглись на территорию мавзолея, после чего один из них взорвал себя. Охранники ликвидировали второго террориста, а третьего удалось задержать.

Еще четыре человека в женской одежде атаковали парламент Ирана. Силы безопасности Ирана уничтожили их. В результате терактов погибли 12 человек, 42 ранены.

(Автор: Демир Азизов)