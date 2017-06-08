В Ашхабаде обсудили вопросы регионального водопользования

2017-06-08 07:51 | www.trend.az | 5

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде завершил работу международный экологический форум «Инициатива для сотрудничества в области охраны окружающей среды и устойчивого развития в Центральной Азии», сообщает государственное агентство Туркмен довлет хабарлары. (ТДХ).

Мероприятие было организовано Государственным комитетом Туркменистана по охране окружающей среды и региональным экологическим центром Центральной Азии (РЭЦЦА).

"Среди крайне сложных проблем региона – дефицит водных ресурсов. В связи с этим были отмечены противоречия между ирригационным и энергетическим режимами использования воды странами, расположенными в низовьях и верховьях трансграничных рек Центральной Азии",- сказано в информации.

Представители Казахстана и Туркменистана высказались за применение международного опыта интегрированного управления совместными водными ресурсами и международного водного права.

Подчёркивалось, что водная проблематика не может рассматриваться в отрыве от долгосрочной стратегии экологически устойчивого развития региона.

Было выражено мнение, что строительство новых гидротехнических сооружений на этих водных артериях должно осуществляться на основе конструктивного подхода и компромисса, при котором не ущемляются интересы других заинтересованных государств.

Как известно, нормы международного водного права, закреплённые в конвенциях ООН, предусматривают проведение соответствующей независимой международной экспертизы и согласование со странами низовья всех проектов, несущих трансграничное воздействие.

В свою очередь, представитель Кыргызстана предложил разработать экономические механизмы водопользования между всеми государствами региона – с тем, чтобы избежать рисков, связанных с несбалансированным управлением водными ресурсами.

"Подобные инструменты должны отражать интересы Центральноазиатских стран в различных секторах экономики, и вместе с тем учитывать региональные договорённости по трансграничному сотрудничеству", -отмечает ТДХ.

Сотрудники гидрометеорологических служб и ряда международных организаций выступили с презентациями на темы: «Возможности для снижения климатических рисков в Центральной Азии», «Зелёные инвестиции как возможность устойчивого развития».

В докладах был обобщён опыт проектов по адаптации к изменению климата в горных местностях региона, а также в области сельского хозяйства, рационального использования земельных ресурсов, повышения энергоэффективности и энергосбережения в нефтегазовом секторе, жилищном строительстве.

Туркменистан граничит с Казахстаном, Узбекистаном, Ираном и Афганистаном и использует водные ресурсы, поступающие в соответствии с согласованными квотами из четырех трансграничных рек: Амударьи, Теджена, Атрека и Мургаба.

Ашхабад призвал созвать в 2017 году специальную конференцию под эгидой ООН, посвященную улучшению экологической ситуации в Центральной Азии, сообщал ранее Центр новостей ООН.

Туркменистан также выдвигает инициативу о разработке Водной Стратегии ООН.

(Автор: Гусейн Гасанов)