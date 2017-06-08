Турция будет отвечать тем, кто будет угрожать ей - Эрдоган

2017-06-08 08:08 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган участвовал на церемонии ифтара в Департаменте специальных операций полиции. Об это собщили турецкие СМИ.



Президент Турции выступил на церемонии.

"Ни один из этих кровавых убийц не сможет уйти от участи, которая их ждет. Для них не будет никакой пользы от той безнравственности, которую они делают в судах. И если даже отбыв свое наказание они выйдут наружу, то народ, каждый раз видя их а улице, будет воздавать им заслуженное наказание. Наша борьба будет продолжаться пока не останется ни одного сторонника FETÖ (террористическое течение «Параллельное государство»)", - сказал глава государства.



Президент Турции сказал, что у него нет родины кроме Турции, и любой может сбежать в Пенсильванию, в Германию или в другую страну, если на них будут давить.

Эрдоган добавил, что Турция будет отвечать тем, кто будет угрожать ей.



"Наряду с успешными операциями внутри страны, претворенные в Сирии операция "Щит Ефрата" и операции в горах Синчар и Каракоч в Ираке являются первыми шагами нашей концепции в борьбе с терроризмом", - сказал глава Турции.