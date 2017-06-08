В Туркменистане дан старт хлебоуборочной страде

2017-06-08 08:13 | www.trend.az | 4

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане дан старт хлебоуборочной страде, говорится в сообщении туркменского правительства.

К косовице приступили хлеборобы Ахалского, Балканского, Лебапского и Марыйского велаятов (области) страны, 14 июня присоединятся земледельцы Дашогузского велаята.

В нынешнем году предстоит с 760 тысяч гектаров, отведенных под озимые, собрать 1 миллион 600 тысяч тонн зерна, в том числе в Ахалском велаяте – 450, Марыйском – 380, Лебапском – 350, Дашогузском – 300 и Балканском – 120 тысяч тонн.

В целом будет задействовано около полутора тысяч зерноуборочных комбайнов «Case», «New Holland», «John Deere», «CLAAS».

(Автор: Гусейн Гасанов)