На борту упавшего в Мьянме военного самолета были 122 человека

2017-06-08 08:49 | www.oxu.az | 2

На борту военного самолета, потерпевшего крушение у берегов Мьянмы, были 122 человека, в том числе 15 детей.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, по последним данным, в самолеты находились 35 военнослужащих и 14 членов экипажа.

Остальные пассажиры были членами семей военных. Транспортный самолет Y-8-200F китайского производства летевший из города Мьей в Янгон, пропал с радаров, когда пролетал над морем в 20 милях западнее города Давэй (Тавой).

Поиск самолета ведется на море, кроме того, на берегу работают от 300 до 400 человек, в том числе экстренные службы, медики и пожарные.

A.M.