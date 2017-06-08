«Барселона» договорилась с Месси о продлении контракта

2017-06-08 08:58 | www.oxu.az | 4

«Барселона» достигла принципиальной договоренности с лидером команды Лионелем Месси по поводу продления контракта.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет «Marca».

По информации источника, новое соглашение будет рассчитано до 2021 или 2022 года и будет подписано не раньше конца июня. О других подробностях информации пока нет.

Напомним, действующий контракт аргентинца с каталонский клубом рассчитан до 2018 года.

Месси выступает за «Барселону» с 2003 года. В этом сезоне 29-летний футболист провел 34 матча в чемпионата Испании и забил 37 голов.

A.M.