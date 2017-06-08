В Индии число жертв взрыва на фабрике фейерверков выросло до 25 человек

2017-06-08 08:57 | www.trend.az | 3

По меньшей мере 25 человек погибли, восемь пострадали в результате взрыва и пожара на фабрике по производству фейерверков в индийском штате Мадхья-Прадеш, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Times of India.

Ранее сообщалось о 20 погибших.

Пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Инцидент произошел в среду около 15:00 по местному времени в округе Балагхат на фабрике, расположенной в пяти километрах от одноименного окружного центра. В момент происшествия на фабрике находились около 40 работников, большинство из них женщины. По заявлению полиции, в результате взрыва часть здания обрушилась, заблокировав людей.

Спасательные работы проводились до поздней ночи.

Причины взрыва до сих пор не установлены, проводится расследование.

Известно, что фабрика получила лицензию в 2003 году. Владелец фабрики, по данным издания, скрывается от полиции.