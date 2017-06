Jurnalist Ceyhun Musaoğlu avtomobil qəzasına düşüb

2017-06-08 09:26 | www.apa.az | 3

Jurnalist, Bilik Fondunun mətbuat katibi Ceyhun Musaoğlu avtomobil qəzasına düşüb.

APA-nın məlumatına görə, bu barədə jurnalist Nicat Dağlar şəxsi “facebook” səhifəsində yazıb. Hadisə iyunun 7-də Ziya Bünyadov prospektində qeydə alınıb. C. Musaoğlunun idarə etdiyi “Kia” markalı avtomobil başqa avtomobillə toqquşub. Maşında C. Musaoğlunun ailə üzvləri də olub. Hadisə nəticəsində C Musaoğlu və ailə üzvləri yüngül xəsarət alıblar. Onlar xəstəxanada ambulator müalicə alaraq evə buraxılıblar.