Известный журналист вместе с семьей попал в ДТП

2017-06-08 09:10 | www.oxu.az | 3

Пресс-секретарь Фонда знаний при президенте Азербайджана, известный журналист Джейхун Мусаоглу (Мусаев) попал в автомобильную аварию.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел на Дарнагюльском шоссе.

Автомобиль KİA, управляемый Дж.Мусаоглу, столкнулся с другим автомобилем и перевернулся.

В результате супруга Дж.Мусаоглу получила травму головы. Сам журналист и его дочь отделались легкими телесными повреждениями. Их доставили в больницу, где после оказания медицинской помощи отпустили домой.

A.M.

