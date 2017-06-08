Пропавший в Мьянме военный самолет с телами погибших нашли в море – ОБНОВЛЕНО

2017-06-08 09:27 | www.oxu.az | 3

Пропавший в Мьянме военный самолет с телами погибших обнаружен в море в четверг.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на военных.

«Мы обнаружили обломки пропавшего самолета и несколько тел в море», - заявил командующий мьянманской армией Мин Аун Хлаинг.

Самолет, летевший с южного побережья Мьянмы в Янгон, пропал с радаров, когда пролетал над морем в 20 милях западнее города Давэй (Тавой). На борту самолета, по последним данным, находились 122 человека, в том числе 15 детей.

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На борту военного самолета, потерпевшего крушение у берегов Мьянмы, находились 122 человека, в том числе 15 детей.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, по последним данным, в самолете было 35 военнослужащих и 14 членов экипажа.

Остальные пассажиры были членами семей военных. Транспортный самолет Y-8-200F китайского производства, летевший из города Мьей в Янгон, пропал с радаров, когда пролетал над морем в 20 милях западнее города Давэй (Тавой).

Поиск самолета ведется на море, кроме того, на берегу работают от 300 до 400 человек, в том числе экстренные службы, медики и пожарные.

A.M.