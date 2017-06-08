Нефть подорожала

2017-06-08 09:46 | www.apa.az | 2

В ходе электронных торгов на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX цена нефти марки WTI выросла на 0,27 доллара или 0,59% и составила 45,99 доллара за баррель. Как сообщает АПА-Экономикс, на лондонской бирже ICE баррель нефти сорта Brent подорожал на 0,34 доллара или 0,71% до 48,40 доллара.

В среду цена Brent рухнула на $2,06 - до $48,06 за баррель, WTI - на $2,47, до $45,72 за баррель. Как сообщило накануне Министерство энергетики США, товарные запасы нефти в стране на минувшей неделе подскочили на 3,3 млн. баррелей. Рост был зафиксирован впервые за 9 недель, эксперты ожидали снижения на 3,5 млн. баррелей.