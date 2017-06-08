На территории посольства США в Киеве прогремел взрыв

2017-06-08 09:40 | www.oxu.az | 3

Взрыв прогремел на территории посольства США в Шевченковском районе Киева, возбуждено уголовное дело по статье «теракт».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба управления киевской полиции.

Об инциденте стало известно ночью в 00.05 (01.05 по Баку).

«При осмотре (места происшествия — ред.) выяснилось, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в результате взрыва никто не пострадал.

Начато уголовное производство по статье 258 («террористический акт») Уголовного кодекса Украины.

Н.О.