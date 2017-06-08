Катар надеется на посредничество Кувейта в решении кризиса – посол

2017-06-08 09:45 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Катар надеется на посредничество Кувейта в решении дипломатического кризиса, возникшего с рядом арабских государств. Об этом сказал посол Катара в США Машаль Бин Хамад аль-Тани, в интервью телеканалу Аль-Джазира.

По словам посла, решение ряда арабских стран, во главе с Саудовской Аравией, прервать дипломатические отношения с Катаром, шокировало Доху.

Ранее сообщалось, что Кувейт станет посредником для решения катарского кризиса, сообщает в среду телеканал Al Jazeera, со ссылкой на дипломатический источник.

Согласно сообщению телеканала такое решение было принято по инициативе Катара.

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Впоследствии о разрыве отношений с Катаром также объявили власти восточной части Ливии, Йемена, Мальдивы и Маврикий.

Как заявил ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, Анкара огорчена решением ряда арабских стран, разорвать дипотношения с Катаром, и призывает к продолжению диалога.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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