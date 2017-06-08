Глава Ирана обратился к мировому сообществу

2017-06-08 09:52 | www.oxu.az | 3

Президент Ирана Хасан Роухани призвал мировое сообщество к единству после двух террористических атак, произошедших ранее в Тегеране.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает в среду агентство ИСНА.

«Терроризм - это глобальный вопрос. Миру сейчас нужно объединиться в борьбе с экстремизмом», - говорится в заявлении президента.

Как сообщалось, вооруженные люди открыли огонь в здании парламента Ирана утром в среду. Затем произошло нападение на мавзолей имама Хомейни. Ответственность за теракты взяли на себя террористы «Исламского государства».

В результате терактов погибли, как минимум, 12 человек, еще 43 получили ранения.

Н.О.

