Türkiye 12,3 milyar dolar uluslararası yatırım çekti

2017-06-08 09:45 | www.trend.az | 1

Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ve Dünya Yatırım Ajansları Birliği (WAIPA) Başkanı Arda Ermut, yaptığı değerlendirmede, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansının (UNCTAD), Dünya Yatırım Raporu'ndaki verilere göre, gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerin uluslararası doğrudan yatırım (UDY) çekişlerindeki düşüşlerin ortaya konulduğunu belirterek, "Türkiye, 2016'da tüm olumsuzluklara rağmen 12,3 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım çekti. Ekonomik kalkınmamıza, istihdamımıza ve sanayimize ciddi katkılar sağlayan sıfırdan doğrudan yatırımlarda yüzde 55 artış kaydedildi." ifadelerini kullandı.

Genç ve büyüyen nüfusu, güçlü bir direnç ile büyüyen dinamik ekonomisi ve bölgesel pazarlara muazzam bir erişim imkanı sağlayan stratejik konumu ile Türkiye’nin uluslararası doğrudan yatırımcılar için önemli bir yatırım ülkesi olduğunu vurgulayan Ermut, Türkiye'nin sahip olduğu birçok avantaja ek olarak siyasi iradenin doğrudan yatırımlara verdiği öneme de dikkati çekerek, "Bu amaçla yapılan reformlar Türkiye'yi daha da cazip bir hale getirmektedir ve uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye olan güvenini artırmaktadır." diye konuştu.

Türkiye yatırımların teşvik edilmesinde en aktif ülke

UNCTAD verilerine göre, geçen yıl tüm dünyadaki UDY bir önceki yıla göre yüzde 2 düşüş kaydederek 1,75 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı şekilde UNCTAD raporunda yatırımların karşılıklı teşvik edilmesi ve korunması alanında da Türkiye'nin 7 uluslararası yatırım anlaşması imzalayarak en aktif ülke olduğu belirtildi. Bu kapsamda Türkiye'yi dörder uluslarası yatırım anlaşmasıyla Kanada, Fas ve Birleşik Arap Emirlikleri takip ederken, İran ve Nijerya da üçer uluslararası yatırım anlaşması imzaladı.

AA