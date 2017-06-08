Турция обеспечит Катар продовольствием

2017-06-08 10:04 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Турция возьмет на себя обеспечение Катара продовольствием, пишут в четверг турецкие СМИ. Как сообщают СМИ, ожидается, что на днях специальная делегация из Катара посетит Турцию для обсуждения этого вопроса.

Ранее арабские СМИ сообщали, что имеющихся в Катаре продуктовых запасов хватит на четыре недели, и что Доха приступила к переговорам с Анкарой и Тегераном в целях обеспечения поставок питьевой воды и аграрной продукции.

Кувейт станет посредником для решения катарского кризиса, сообщает в среду телеканал Al Jazeera, со ссылкой на дипломатический источник.

Согласно сообщению телеканала такое решение было принято по инициативе Катара.

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Впоследствии о разрыве отношений с Катаром также объявили власти восточной части Ливии, а также Йемен, Мальдивы, Маврикий и Сенегал.

Как заявил ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, Анкара огорчена решением ряда арабских стран разорвать дипотношения с Катаром, и призывает к продолжению диалога.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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