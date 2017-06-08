На территории посольства США в Украине прогремел взрыв

2017-06-08 10:12 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, взрыв прогремел на территории посольства США в Шевченковском районе Киева.

«При осмотре места происшествия выяснилось, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство», - говорится в сообщении пресс-службы управления киевской полиции

По данным пресс-службы, в результате взрыва никто не пострадал.

Начато уголовное производство по статье 258 («террористический акт») Уголовного кодекса Украины.