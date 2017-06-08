Шоу «Maşın» покинул еще один участник – ФОТО

2017-06-08 10:12 | www.oxu.az | 3

Стало известно имя очередного участника, покинувшего шоу «Maşın» на телеканале ATV.

Как передает Oxu.Az, по решению участников, судьба певицы Тараны Гумрал была определена зрительским голосованием.

Т.Гумрал сказала, что если наберет достаточно голосов, то отстранит от шоу актера Сархана Керемоглы.

В конце Т.Гумрал набрала 32,18% зрительских голосов и сама покинула шоу.

Отметим, что передача выходит в эфир каждый день в 22:00.

В настоящее время участие в шоу продолжают актеры Ислам Мехралиев, Фарда Амин, Эльджан Расулов, певцы Надир Гафарзаде, режиссер Агиль М.Гулиев, режиссер и актер Сархан Керемоглу, актриса и танцовщица Оксана Расулова.

A.C.

