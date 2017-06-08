Международный банк Азербайджана оптимизирует свои бизнес-процессы

2017-06-08 10:15 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Международный банк Азербайджана запустил проект оптимизации бизнес-процессов филиальной сети на базе технологической платформы Business Process Management (BPM), говорится в сообщении банка, распространенном в четверг.

На сегодняшний день платформа BPM используется в столичных филиалах банка. К концу года вся сеть обслуживания банка перейдет на эту платформу.

"Следует отметить, что BPM уже успешно используется ведущими мировыми банками, обеспечивая тем самым высокую эффективность рабочего процесса. Внедрение данной платформы в Международном банке Азербайджана будет способствовать автоматизации бизнес процессов, повышению эффективности работы, а также улучшению уровня обслуживания клиентов. Оптимизация бизнес процессов является одним из стратегических проектов, реализуемых Международным Банком Азербайджана", - говорится в сообщении банка.

Информацию о продуктах и услугах МБА можно получить на официальной странице банка www.ibar.az, либо же позвонить в Информационный центр по короткому номеру (012) 937, а также обратившись филиалы или отделения банка.