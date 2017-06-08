Иран обвинил Саудовскую Аравию в причастности к терактам

2017-06-08 10:30 | www.oxu.az | 3

Иранский Корпус стражей исламской революции обвинил Саудовскую Аравию в причастности к нападениям в Тегеране.

Как передает Oxu.Az cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Рейтер.

«Этот теракт произошел лишь через неделю после встречи американского президента (Дональда Трампа. — Прим. ред.) и ретроградных лидеров (Саудовской Аравии. — Прим. ред.), которые поддерживают террористов. Тот факт, что «Исламское государство Ирака и Леванта» взяло ответственность, доказывает, что они были причастны к этому жестокому нападению», - говорится в заявлении заместителя руководителя КСИР генерала Хоссейна Салами.

Салами пообещал, что Иран отомстит за нападения в Тегеране «террористам и тем, кто с ними связан и поддерживает их».

Верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи сравнил террористические нападения в столице со взрывами хлопушки. «Иранцы идут вперед, и произошедшие сегодня взрывы хлопушек ни в малейшей степени не повлияют на волю народа», - приводит агентство Франс Пресс слова Хаменеи, который обратился к столичным студентам.

В среду утром две группы террористов одновременно напали на здание иранского парламента и мавзолей имама Хомейни. Три человека вторглись на территорию мавзолея, после чего один из них взорвал себя, второго убили охранники, а третьего удалось задержать.

Еще четыре человека в женской одежде атаковали парламент, их уничтожили силы безопасности.

Н.О.