В Великобритании начались досрочные парламентские выборы

2017-06-08 10:23 | www.trend.az | 3

Досрочные парламентские начались в четверг в Великобритании, передает ТАСС. Ровно в 07:00 по местному времени более 40 тысяч избирательных участков открылись по всей стране. Возможность проголосовать у 46,4 млн британцев, зарегистрировавшихся в качестве избирателей, будет до 22:00. Сразу после этого ведущие телеканалы объявят результаты экзитполов, подсчет голосов будет вестись всю ночь, а окончательные результаты должны стать известны к утру пятницы, 9 июня.

По итогам выборов будет определен новый состав Палаты общин, куда входят 650 депутатов (по числу избирательных округов). Партия, которая наберет более половины депутатских мандатов, получит право сформировать правительство. Основная интрига заключается в том, сможет ли правящая Консервативная партия, возглавляемая премьер-министром Терезой Мэй, остаться у руля на ближайшие пять лет.

Опросы общественного мнения показывают преимущество консерваторов, однако разброс в оценках очень большой. Так, согласно результатам последнего социологического исследования, проведенного компанией YouGov, за консерваторов готовы проголосовать 42% опрошенных, в то время как их главного конкурента - Лейбористскую партию - намерены поддержать 35% респондентов. Опрос общественного мнения Kantar также выявил лидерство тори, но с меньшим разрывом. Так, в поддержку правящей партии высказались 43% участников исследования, а 38% отдали предпочтение лейбористам.

Тем временем, по информации газеты Times, высокопоставленные чиновники в правительстве Великобритании получили указание о подготовке плана на случай, если по итогам голосования ни одна из партий не наберет 326 мандатов, необходимых для формирования правительства большинства. Такая ситуация называется "подвешенным парламентом" и потребует переговоров о формировании коалиционного правительства или даже новых выборов.

В Великобритании не существует "дня тишины" во время выборов - агитировать за своих кандидатов можно до последнего момента, однако внутри избирательных участков делать это воспрещается. Более того - дискуссия по поводу достоинств и недостатков кандидата перед кабинкой для голосования является нарушением правил, даже если полемика развернется между мужем и женой.

Точно также внутри избирательных участков нельзя делать фотографии. По закону разглашение информации о том, как проголосовал другой человек, является грубым нарушением, штраф за которое может достигать £5 тыс. ($6,5 тыс.). Поэтому сотрудники избирательных комиссий будут внимательно следить, чтобы никто не сделал ни одного фото, ни одного селфи внутри участка для голосования.

По данным избирательной комиссии Великобритании, с 1832 года, когда была проведена радикальная избирательная реформа, единственным месяцем, на который никогда не выпадало голосование по определению состава парламента, был сентябрь. Самыми же популярными месяцами считаются май и октябрь. С момента завершения Первой мировой войны парламентские выборы проводились в эти месяцы по шесть раз, а в июне - пять раз.

В день народного волеизъявления запрещена трансляция любых заявлений, которые могут заставить избирателей в последний момент поменять свое мнение. Именно поэтому вплоть до закрытия участков телевидение показывает сюжеты на максимально отвлеченные от выборов темы. Репортажи с участков для голосования носят максимально аполитичный характер. Один из наиболее популярных сюжетов - о животных.