Курдская администрация Ирака готова к референдуму о независимости

2017-06-08 10:23 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Курдская администрация Ирака готова к референдуму о независимости, сказал глава Курдской администрации Северного Ирака Масуд Барзани, сообщают в четверг иракские СМИ.

Согласно информации, Барзани заявил, что референдум о независимости Курдской администрации Ирака запланирован на 25 сентября этого года.

Ранее глава Курдской администрации Северного Ирака Масуд Барзани заявил, что администрация решительна настроена на проведение референдума, и обретение независимости является вопросом времени.

После захвата ряда провинций Ирака боевиками террористической организации "Исламское государство" (ИГ) отношения между центральным правительством Ирака и Курдской администрацией заметно ухудшились. Масуд Барзани обвинил центральное правительство в том, что именно оно виновно в событиях, которые происходят в стране. Барзани заявил, что Ирак находится на грани раскола, и Багдад не контролирует ситуацию в стране.

Власти Турции призвали Эрбиль не спешить с проведением референдума по изменению статуса автономии. Это заявление сделал Реджеп Тайип Эрдоган, бывший в тот период премьер-министром Турции.

В мае 2015 года Барзани заявил, что референдум о статусе Курдской автономии Северного Ирака перенесен, подчеркнув, что одним из приоритетов для автономии является борьба с ИГ, и референдум будет проведен после завершения борьбы с этой террористической организацией.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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