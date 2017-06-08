S&P прогнозирует увеличение рыночной доли азербайджанского Kapital Bank

2017-06-08 10:26 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's (S&P) ожидает, что азербайджанский Kapital Bank в ближайшее время увеличит свою долю на рынке, следует из отчета S&P.

S&P подтвердила кредитный рейтинг азербайджанского банка на уровне ВВ-/В с негативным прогнозом.

По мнению аналитиков компании, Kapital Bank сможет в ближайшие 12-18 месяцев усилить свои бизнес позиции на фоне реструктуризации зарубежных долгов Международного банка Азербайджана на сумму 3,3 миллиарда долларов.

“Kapital Bank - один из крупнейших банков страны. По объему кредитного портфеля его доля на рынке составляет 8,1 процента, а по объему депозитов - 15,8 процента. Рентабельность капитала банка на сегодня превышает 20 процентов. Банк имеет стабильные операционные доходы, которые по нашему мнению, будут расти, позволяя ему сохранять прибыльность”, - говорится в отчете.

Эксперты S&P отмечают, что Kapital Bank продолжит развиваться, в том числе за счет клиентов закрывшихся банков. Что касается проблемных кредитов, то по данным компании, в ближайшие 12-18 месяцев их объем не превысит восьми-девяти процентов с учетом реструктуризации в этом году крупных кредитов.

“Kapital Bank является устойчивым лидером среди банков в своей группе благодаря проведенным структурным изменениям и конкурентоспособным трендам, которым он следует. Это укрепляет кредитоспособность банка и соответствует более высокому рейтингу, чем его автономный кредитный профиль (SACP), который сейчас находится на уровне b+”, - говорится в отчете.

Подтверждение рейтинга, отмечают эксперты, отражает мнение S&P, что капитализация банка на в ближайшие 12-18 месяцев будет умеренной.

ОАО Kapital Bank является правопреемником Сбербанка в Азербайджане. На сегодня главным акционером банка является крупнейший коммерческий банк страны - PASHA Bank, который входит в группу компании PASHA Holding.

(Автор: Азад Гасанли)

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