На территории посольства США в Киеве произошел взрыв

2017-06-08 10:26 | www.trend.az | 3

Взрыв произошел на территории посольства США в украинской столице. Об этом в четверг сообщила спикер полиции Киева Оксана Блищик, передает ТАСС.

"Взрыв на территории посольства США в Киеве квалифицировали как террористический акт", - написала она в Facebook.

При этом спикер полиции добавила, что в результате происшествия "никто не пострадал".

Как уточнили в пресс-службе полиции, сообщение о взрыве на территории дипломатического представительства, расположенного в центральном районе Киева (Шевченковском), поступило в дежурную часть в 00:05. "При осмотре выяснилось, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство", - проинформировали в полиции.

Сейчас на месте работают следователи.