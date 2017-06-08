На территории посольства США в Киеве произошел взрыв
2017-06-08 10:26 | www.trend.az | 3
Взрыв произошел на территории посольства США в украинской столице. Об этом в четверг сообщила спикер полиции Киева Оксана Блищик, передает ТАСС.
"Взрыв на территории посольства США в Киеве квалифицировали как террористический акт", - написала она в Facebook.
При этом спикер полиции добавила, что в результате происшествия "никто не пострадал".
Как уточнили в пресс-службе полиции, сообщение о взрыве на территории дипломатического представительства, расположенного в центральном районе Киева (Шевченковском), поступило в дежурную часть в 00:05. "При осмотре выяснилось, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство", - проинформировали в полиции.
Сейчас на месте работают следователи.