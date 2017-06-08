В Гяндже в массовой драке избит полицейский

2017-06-08 10:43 | www.oxu.az | 3

В Гяндже избили сотрудника полиции.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, ночью в Гяндже произошла массовая драка между группой лиц.

В результате житель Геранбойского района, Эльчин Алиев, 1990 года рождения, получил телесные повреждения различной степени тяжести и был доставлен в больницу. После оказания пострадавшему первой медицинской помощи он был помещен в отделение реанимации, его состояние тяжелое. Сообщается, что Э.Алиев – сотрудник полиции.

По факту ведется расследование.

A.M.

