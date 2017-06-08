Шахин Мустафаев: Страны ЕС инвестировали в экономику Азербайджана $20 млрд

2017-06-08 10:32 | www.trend.az | 3

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БАКУ /Trend/ - Доля стран Европейского союза (ЕС) в общем товарообороте Азербайджана за первые четыре месяца 2017 года составила 38 процентов, сказал в четверг министр экономики Шахин Мустафаев, выступая на бизнес-форуме между Азербайджаном и ЕС.

По словам министра, в прошлом году данный показатель составлял 35 процентов.

Министр отметил, что ЕС также является крупнейшим инвестором в основной капитал Азербайджан. "За прошедшее время инвестиции ЕС в основной капитал Азербайджана составили около 20 миллиардов долларов, или же 46 процентов от общего объема инвестиций. В то же время страны ЕС инвестировали в ненефтяной сектор экономики Азербайджана три миллиарда долларов, что составляет 35 процентов от общего объема инвестиций в данный сектор. В настоящее время в стране действует свыше 1300 европейских компаний", - сказал министр.

Мустафаев отметил, что наряду с отношениями с ЕС, также развиваются двусторонние отношения между Азербайджаном и различными членами ЕС.

"До сегодняшнего дня Азербайджан подписал с 23 странами ЕС соглашения о недопущении двойного налогообложения, с 17 странами - соглашения о поощрении и защите инвестиций. С 13 странами действуют межправительственные комиссии, кроме того, мы уже подписали соглашения о стратегическом партнерстве с семью странами ЕС", - сказал Мустафаев, добавив что за последние пять лет со странами ЕС проведено 123 бизнес-форума и деловых встреч.

(Автор: Анвар Мамедов)