Представитель ЕС: «В настоящее время мы обсуждаем приоритеты партнерства с Азербайджаном»

2017-06-08 10:58 | www.apa.az | 3

«Евросоюз является стороной, вложившей самые большие инвестиции в Азербайджан. Речь идет об инвестициях в 7 миллиардов евро».

Как сообщает АПА, об этом в своем выступлении на III бизнес-форуме ЕС-Азербайджан сказал директор департамента Восточного соседства Генерального директората Еврокомиссии по вопросам соседства и расширения ЕС Лоуренс Мередит.

По его словам, из них 2,5 миллиардов евро были направлены на ненефтяной сектор: «Мы видим, что Азербайджан решительно настроен в вопросе диверсификации экономики. Более 30 европейских компаний ведут бизнес в Азербайджане».

Л.Мередит подчеркнул, что Южный газовый коридор и другие подобные проекты являются важным направлением отношений ЕС-Азербайджан: «Евросоюз и Азербайджан ведут переговоры по новому соглашению. Соглашение важно и для Союза, и для Азербайджана. В настоящее время мы обсуждаем приоритеты партнерства. Последнее соглашение было подписано 20 лет назад. В центре этих обсуждений стоит развитие конкретных экономических связей. Энергетика важная сфера в экономическом развитии Азербайджана. Южный газовый коридор один из приоритетов для Евросоюза. В ноябре одними из главных приоритетов для Евросоюза будут энергоэффективность и транспорт. Мы считаем, что в ноябре сможем достичь результатов в вопросе транспорта. ЕС заинтересован в этом вопросе. Энергоэффективность также является основной сферой для вложения инвестиций в будущем. ЕС и Азербайджан демонстрируют приверженность сотрудничеству в этой сфере».