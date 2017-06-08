Министр: «На долю ЕС приходится 35% инвестиций в ненефтяной сектор Азербайджана»

2017-06-08 10:59 | www.apa.az | 3

Доля стран Европейского союза в общем товарообороте Азербайджана за первые четыре месяца 2017 года составила 38%.

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом сказал министр экономики Шахин Мустафаев, выступая на бизнес-форуме между Азербайджаном и ЕС. По словам министра, в прошлом году данный показатель составлял 35%.

Министр отметил, что ЕС также является крупнейшим инвестором в основной капитал Азербайджана. Так, за последние 10 лет инвестиции ЕС в основной капитал Азербайджана составили около 20 миллиардов долларов или 46% от общего объема инвестиций. «В то же время страны ЕС инвестировали в ненефтяной сектор экономики Азербайджана 3 миллиарда долларов, что составляет 35% от общего объема инвестиций в данный сектор. ЕС оказал Азербайджану помощь на 582 млн. евро».