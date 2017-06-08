В Баку охранники напали на магазин: Есть пострадавшие – ВИДЕО

2017-06-08 11:00 | www.oxu.az | 3

Сегодня утром около 20 сотрудников службы охраны «Riyad» напали на магазин «Safastore» на улице Мир-Джалала в Бинагадинском районе Баку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, предполагается, что нападение было совершено по поручению бывшего владельца магазина, предпринимателя Азадхана Ханмамедова, который сам принял в нем участие.

Сообщается, что в результате нападения пострадали десятки людей. На место происшествия прибыли сотрудники 7-го отделения полиции Управления полиции Бинагадинского района.

В связи с произошедшим руководство ООО «Safastore» подаст жалобу в МВД и Генпрокуратуру.

В магазине сообщили, что полгода назад А.Ханмамедов продал магазин за 1,5 миллионов манатов, но документы до сих пор не были оформлены. Прежний владелец, не возвращая денег, потребовал освободить магазин и вернуть его.

A.M.