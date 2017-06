Летний пейзаж Исаака Левитана продан на аукционе в Лондоне за 1,1 млн долларов США

2017-06-08 11:07 | www.oxu.az | 3

Картина Исаака Левитана (1860−1900) «Лето» была продана на аукционе в Лондоне за 908 тыс. фунтов (1,1 млн долларов США).

Полотно было реализовано аукционным домом Sotheby’s в рамках «Русской недели», проходящей в британской столице, передает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Другим примечательным лотом, который был продан, стал «Портрет Юрия Репина на набережной Неаполя» кисти Ильи Репина (1844−1930). Картина, созданная мастером в Италии в 1894 году и изображающая сына художника, была продана за 765 тыс. фунтов (990 тыс. долларов).

Созданное в 1914 году полотно Константина Юона (1875−1985) «Ночной Кремль накануне коронации царя Михаила Федоровича» нашло нового владельца за 729 тыс. фунтов (940 тыс. долларов).

