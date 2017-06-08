ВС Турции уничтожили склад РПК

2017-06-08 10:54 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - ВС Турции уничтожили склад боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) в турецкой провинции Бингёль, расположенной на востоке страны, говорится в сообщении Генштаба Турции, распространенном в четверг. Согласно сообщению, операция по ликвидации склада боевиков РПК была проведена 7 июня. О других деталях операции не сообщается.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Бинали Йылдырым заявляли, что военная операция будет продолжена до полного уничтожения РПК.

Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 33 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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