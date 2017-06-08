Азербайджанский манат в поиске своей ниши - министр

2017-06-08 10:58 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский манат постепенно укрепляется и ищет свою нишу, сказал в четверг министр экономики Шахин Мустафаев в ходе бизнес-форума Европейский союз-Азербайджан.

По его словам, в настоящее время в стране проводятся важнейшие мероприятия по обеспечению макроэкономической стабильности. "Как результат, азербайджанский манат с начала года демонстрирует укрепление. Курс маната стабилизировался и манат постепенно находит свое место", - сказал Мустафаев.

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