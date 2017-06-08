Министр: «Манат находит свое место»

2017-06-08 11:00 | www.apa.az | 3

«В Азербайджане предпринимаются серьезные шаги для обеспечения макроэкономической стабильности, сокращения влияния внешних шоков на экономику страны». Как передает АПА-Экономикс, об этом сказал министр экономики Шахин Мустафаев на бизнес-форуме Азербайджан - Евросоюз.

По его словам, в результате предпринятых мер с начала года курс национальной валюты укрепился. «Курс маната стабилизировался. Манат находит свое место».

Отметив, что оздоровление банковского сектора является важной задачей, Ш.Мустафаев добавил, что в этом направлении предприняты серьезные шаги. «Считая основной задачей облегчение выхода бизнес субъектов на финансовые ресурсы, мы намерены ускорить шаги по оздоровлению банков в данном направлении».