Малена Мард: «В Азербайджане проводятся важные реформы для развития ненефтяного сектора»

2017-06-08 11:13 | www.apa.az | 3

«Надеюсь, новое соглашение между Азербайджаном и Евросоюзом еще больше расширит наши отношения».

Как сообщает АПА, об этом заявила глава представительства ЕС в Азербайджане Малена Мард в ходе своего выступления на III бизнес-форуме ЕС-Азербайджан.

По ее словам, сейчас стороны сотрудничают на основе соглашения о Сотрудничестве и Партнерстве: «Однако после подписания этого соглашения произошло много событий. Мы должны вместе работать над созданием новой правовой рамки. Это соглашение позволит максимально воспользоваться новыми возможностями. В соглашении отражение найдет также экономическое сотрудничество. ЕС является основным торговым партнером Азербайджана. 50 процентов иностранных инвестиций Азербайджана приходятся на страны Евросоюза. ЕС также хочет быть партнером Азербайджана в ненефтяном секторе. Мы видим, что в Азербайджане проводятся важные реформы для развития ненефтяного сектора».