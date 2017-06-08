Министр: Манат ищет свою стоимость

2017-06-08 11:12 | www.oxu.az | 3

В Азербайджане принимаются серьезные меры для обеспечения макроэкономической стабильности и снижения влияния внешних шоков на экономику страны.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев заявил в ходе выступления на бизнес-форуме Азербайджан-Евросоюз.

По его словам, в результате принятых мер с начала этого года курс национальной валюты укрепился:

«Курс маната стабилизировался. Национальная валюта ищет свою стоимость».

A.M.

