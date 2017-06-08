Драка на шоу «Maşın»: Тарана Гумрал швырнула в Сархана Керемоглу бутылкой – ФОТО

2017-06-08 11:16 | www.oxu.az | 3

Появились кадры вчерашнего конфликта между певицей Тараной Гумрал и актером Сарханом Керемоглу на шоу «Maşın».

Как передает Oxu.Az, на записи видно, как оба участника употребляют нецензурные выражения в отношении друг друга, в результате чего из видео частично вырезан звук.

Затем Тарана Гумрал не может совладать со своими эмоциями и бросает в Сархана Керемоглу бутылкой.

Напомним, что во вчерашнем выпуске шоу, по решению участников, судьба певицы Тараны Гумрал была определена зрительским голосованием.

Т.Гумрал сказала, что если наберет достаточно голосов, то отстранит от шоу актера Сархана Керемоглы.

В конце Т.Гумрал набрала 32,18% зрительских голосов и сама покинула шоу.

А.С.

