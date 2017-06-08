Иран планирует провести 25 морских военных учений до конца года

2017-06-08 11:01 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ Командир иранского военно-морского флота контр-адмирал Хабиболла Сайяри объявил, до конца нынешнего иранского года (20 марта 2018 года) планируется провести около 25 военно-морских учений.

Сайяри сказал, что военно-морские учения пройдут в Персидском заливе и Каспийском море, сообщило информационное агентство Mehr.

Он подчеркнул, что военная техника ВМС, которая будет испытана во время учений, производится иранскими экспертами.

«Наша цель - подготовить экспертов, которые могут выполнять критические миссии ВМФ, особенно в открытом море, чтобы обеспечить стране безопасность», - добавил он.

В январе прошлого года военно-морской флот страны провел массовые учения «Велаят-94» в Персидском заливе, Ормузском проливе и Индийском океане.

В соответствии с международными усилиями по борьбе с пиратством иранский флот проводит патрулирование в Аденском заливе и стратегическом проливе Баб-эль-Мандеб для защиты морских маршрутов, используемых судами страны и нефтяными танкерами.

Военно-морские силы Ирана сумели сорвать несколько нападений пиратов на иранских и иностранных судах во время своих миссий в международных водах.

(Автор: Эльмира Таривердиева )