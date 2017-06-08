Экспертиза правовой базы о ЗСТ в Азербайджане завершится в ближайшее время - министр (версия 2)

2017-06-08 11:12 | www.trend.az | 3

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БАКУ /Trend/ - Экспертиза проекта закона "О зоне свободной торговли" будет завершена в ближайшее время, сказал в четверг министр экономики Шахин Мустафаев в ходе бизнес-форума Европейский союз-Азербайджан.

"Генеральный план ЗСТ, её технико-экономическое обоснование, а также законопроект "О зоне свободной торговли" уже готовы. Для проведения экспертизы правовой базы создана специальная комиссия, которая должна предоставить конечный вариант законопроекта руководству страны. Думаю, что работа в этом направлении завершится в ближайшее время", - сказал Мустафаев.

Коснувшись роста грузоперевозок, министр отметил, что за прошедшие четыре месяца объем грузоперевозок вырос на 23 процента.

"По сравнению с первыми четырьмя месяцами прошлого года, в январе-апреле период 2017 года объем перевозок нефти вырос на 21 процент, а ненефтяной продукции - на 35 процентов. Кроме того, объем автомобильных грузоперевозок также вырос на 46 процентов", - сказал Мустафаев.

Зона свободной торговли создается в поселке Алят на основе распоряжения главы государства, подписанного в марте 2016 года. Территория нового Бакинского международного морского торгового порта также включена в состав этой зоны.

(Автор: Анвар Мамедов)