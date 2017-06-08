Абитуриенты русского сектора сдадут экзамен по «Азербайджанскому языку»

2017-06-08 11:23 | www.apa.az | 3

11 июня Государственный экзаменационный центр проведет для абитуриентов русского сектора экзамен по предмету «Азербайджанский язык».

Как сообщили АПА в ГЭЦ, в этом экзамене смогут принять участие абитуриенты, которые на первом экзамене получили незачет или не явились на экзамен по различным причинам, которые с 1 по 11 апреля подтвердили электронные заявления и с 4 по 24 мая представили их.

Экзамен будет организован в 3 зданиях в Баку и в 1 здании в Нахчыване и начнется в 11:00.

«Пропускной экзаменационный лист» размещен на веб-сайте ГЭЦ. Наряду с пропускным листом абитуриентам вручается выписка из «Памятной книжки», где будут указаны правила поведения на экзамене и другая необходимая информация.

Абитуриенты должны иметь при себе 2 документа — «Пропускной экзаменационный лист» и удостоверение личности. При отсутствии какого-либо из этих документов или в случае несоответствия в них абитуриент не будет допущен на экзамен.

На экзамене по предмету «Азербайджанский язык» абитуриентам предлагаются 30 тестовых заданий. Каждый правильный ответ оценивается в один балл. Неправильные ответы не влияют на итоговый балл. Результаты экзамена оцениваются зачетом или незачетом, получившие зачет допускаются к вступительным экзаменам. Для получения зачета балл, набранный абитуриентом, не должен быть ниже 15-ти.

Отметим, в экзамене ожидается участие 1809 абитуриентов. За ходом экзаменов будут наблюдать 14 экзаменационных руководителей и 136 преподавателей.