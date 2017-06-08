Министр: «Экспертиза законопроекта «О свободной экономической зоне» будет завершена в ближайшее время»

2017-06-08 11:26 | www.apa.az | 3

В январе-апреле 2017 года объем грузоперевозок вырос по сравнению с первыми четырьмя месяцами прошлого года на 23%, объем перевозок нефти - на 21%, а ненефтяной продукции - на 35%. Кроме того, объем автомобильных грузоперевозок вырос на 46%.

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом сказал министр экономики Шахин Мустафаев, выступая на бизнес-форуме между Азербайджаном и ЕС. По словам министра, экспертиза проекта закона «О свободной экономической зоне» будет завершена в ближайшее время. «Проект закона «О свободной экономической зоне», генеральный план, технико-экономическое обоснование уже готовы. Для проведения экспертизы правовой базы создана специальная комиссия, которая должна предоставить конечный вариант законопроекта руководству страны».