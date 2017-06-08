В Великобритании начались внеочередные выборы в парламент

2017-06-08 11:20 | www.oxu.az | 3

В четверг, 8 июня, в Великобритании проходят внеочередные выборы в нижнюю палату парламента.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на BBC, избирательные участки открыты с 7:00 по Лондону.

За последние три года это уже третье общенациональное голосование в Британии: предыдущие парламентские выборы состоялись в 2015 году, а летом 2016 года в стране прошел референдум о членстве Британии в ЕС.

Главные темы июньских всеобщих выборов в Британии – «Brexit» и социально-экономическая политика.

О проведении внеочередных выборов в нижнюю палату парламента в апреле объявила премьер-министр Тереза Мэй. Она объяснила досрочные выборы стремлением к стабильности в ситуации, когда страна начала переговоры о выходе из Европейского союза.

Н.О.