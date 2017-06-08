Глава МИД Ирана раскритиковал соболезнование Трампа в связи с терактами

2017-06-08 11:30 | www.oxu.az | 3

Министр иностранных дел Ирана раскритиковал соболезнование президента США Дональда Трампа в связи с серией атак в Тегеране, в результате которых погибло 13 человек, передает Oxu.Az со ссылкой на Life.

«Противоречивое заявление Белого дома и санкции сената в тот момент, когда иранцы столкнулись с терроризмом при поддержке клиентов США. Иранский народ отвергает подобные заверения в дружбе со стороны США», - написал в «Твиттере» Мохаммад Джавад Зариф.

Отметим, что президент США, выражая соболезнования в связи с террористическими атаками в Тегеране, заявил, что Иран «стал жертвой того зла, которое спонсирует».

Н.О.