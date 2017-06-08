Перестаньте врать товарищ Налбандян: немного о выступлении главы МИД Армении перед итальянскими студентами

2017-06-08 11:17 | www.trend.az | 3

Эльмира Таривердиева

Итальянским студентам, которые и знать не знают где находится Армения, мало осведомлены о конфликтах на постсоветском пространстве и в целом больше сосредоточены на своих студенческих делах, чем на мировой политике, конечно можно врать сколько угодно. Чем и занимался находящийся с визитом в Риме глава МИД Армении Эдвард Налбандян, приглашенный выступить перед студентами оного из римских университетов La Sapienza Università. Наверное, хорошо чувствовать себя не главой страны-оккупанта, а значимым человеком и самозабвенно врать об экономических и политических успехах Армении, слушающим в пол уха студентам. Однако не повезло министру Налбандяну. Среди учащихся был азербайджанский студент, отрезвивший своим вопросом главу МИД страны агрессора, которая в 21 веке удерживает под оккупацией территории соседнего государства.

Правда и тут Налбандян вывернулся и предпочел не отвечать на прямо поставленный Эмином Рустамовым вопрос: что еще надо Армении после того как Баку дал понять, что готов предоставить статус автономной республики нагорно-карабахскому региону в рамках международно признанных границ Азербайджана и признает право на самоопределение армянской общины в рамках этой автономии.

Увы, полемики никто не предполагал, поэтому азербайджанскому студенту, как и остальным, пришлось выслушивать извращенную ложь господина Налбандяна, который рассказал не о настоящем положении дел в регионе и не о нелицеприятной роли Армении в конфликте, а о выдуманной параллельной армянской реальности, не имеющей ничего общего с действительностью.

Не отвечая на прямо поставленный вопрос, господин Налбандян вдруг на ходу придумал, что оказывается Баку, выступает против международного права в отношении нагорно-карабахского конфликта и против позиции международных институтов и стран-сопредседателей Минской Группы ОБСЕ. На деле же все происходит с точностью до наоборот.

Именно Ереван игнорирует международное право, так как Азербайджан имеет международное признание своей территориальной целостности, а это значит, что армянская оккупация, о которой скромно умолчал Налбандян во время выступления, прямо нарушает международные нормы и законы.

Кроме того, именно в этих документах, которые в больном воображении Налбандяна отвергал Баку, прописаны принципы неприменения силы, территориальной целостности и самоопределения, которые вытекают из окончательного Хельсинского акта. Баку всегда полностью поддерживал принцип неприменения силы, который означает в первую очередь неприменение силы со стороны Армении, СИЛОЙ оккупирующей территории Азербайджана. Баку также поддерживал принцип территориальной целостности, и готов предоставить армянской общине нагорного Карабаха право, самоопределятся в статусе высокой автономии, в рамках той же территориальной целостности Азербайджана.

И это полностью соответствует международному праву, так как именно в заключительном варианте Хельсинского акта говорится, что ПРИНЦИП САМООПРЕДЕЛЕНИЯ НЕ МОЖЕТ НАНЕСТИ УЩЕРБ ПРИНЦИПУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ И НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ГРАНИЦ.

Зачем же Азербайджану выступать против международных законов, принципов и норм, которые полностью защищают право Баку на восстановление территориальной целостности и настаивают на деокупации Арменией азербайджанских территорий, Налбандян так объяснить и не смог.

В то же время, во всех документах, всех заявлениях лидеров стран-сопредседателей Минской Группы ОБСЕ постоянно подчеркивает НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ сохранения стаус-кво, за который так цепляются власти Армении: их вполне устраивает сложившаяся ситуация, и они продолжили бы жить в состояние конфликта долгие годы, если бы их не трогали.

Именно поэтому, разумеется, Налбандян не упомянул о том, что все переговорщики и международные институты, включая ООН и ОБСЕ уже давно настаивают на СУБСТАНТИВНЫХ переговорах: это слово так не любимо армянской политической «элитой», так как призывает Ереван к действиям, а не к очередным словесным попыткам затянуть время. Баку постоянно настаивает на начале реального процесса урегулирования конфликта, который по логике тех же переговорщиков, с которыми, как утверждает Налбадян, Армения полностью согласна, должен начаться с вывода оккупационных войск Армении с азербайджанских территорий.

Увы, на большее, чем врать вчерашним детям, Налбандян оказался не способен и не смог честно ответить на очень разумный вопрос Эмина Рустамова, чего же еще надо армянской общине Нагорного Карабаха, если Азербайджан готов предоставить ей высокий статус автономии???

Эльмира Таривердиева, глава Русской службы новостей Trend