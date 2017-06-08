S&P подтвердил кредитный рейтинг PASHA Bank

2017-06-08 11:19 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s (S&P) подтвердила кредитный рейтинг азербайджанского PASHA Bank на уровне ВВ-/В с негативным прогнозом, следует из отчета S&P.

Как отмечается, подтверждение рейтинга отражает мнение экспертов S&P, что банк еще больше укрепит свои стабильные позиции на рынке в Азербайджане

“Мы считаем, что стабильности бизнеса PASHA Bank будет благоприятствовать дальнейшее развитие его зарубежного бизнеса в Турции и Грузии”, - говорится в отчете.

По мнению аналитиков S&P, банк сохранит адекватный уровень качества активов, а уровень проблемных активов банка не превысит среднерыночного показателя.

“Мы также считаем, что PASHA Bank сможет сохранить адекватный уровень капитализации, что поддержит способность банка поглощать кредитные потери”, - отмечают эксперты компании.

PASHA Bank был основан в 2007 году. Банк является частью Группы компаний PASHA – крупного инвестиционного холдинга в Азербайджане, представленного в таких секторах, как страхование, строительство, производство строительных материалов, туризм и в других направлениях бизнеса.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli