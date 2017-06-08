В Тегеране неизвестный плеснул кислотой в лица нескольких людей
2017-06-08 11:34 | www.apa.az | 3
В Тегеране неизвестный плеснул кислотой в лица нескольких людей.
Как сообщает АПА со ссылкой на агентство Tasnim, в результате пострадали 16 человек. Сообщается, что злоумышленник задержан. Нападение не является терактом.
Обстоятельства инцидента пока не называются.
Отметим, 7 июня в результате нападения на парламент Ирана и мавзолей Хомейни погибли 13, ранены 40 человек. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация ИГ.