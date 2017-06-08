Рейды в турецких банках против сторонников Гюлена

2017-06-08 11:28 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Сегодня утром турецкая полиция приступила к рейдам против сторонников движения Фетхуллаха Гюлена в трех банках Турции, сообщают в четверг турецкие СМИ.

Согласно сообщению рейды проводились в таких банках как, Merkez Bankası (Центробанк Турции), Kakınma Bankası, Bank Asya и İller Bankası.

Сообщается, что в рамках операции против сторонников Гюлена задержаны более 20 человек: имена и должности задержанных не разглашаются.

Вечером 15 июля 2016 года руководство Турции объявило о попытке военного переворота в стране. Со своей стороны военные заявили о переходе власти в их руки. На следующий день утром мятежные военные начали сдаваться. Власти Турции заявили, что попытка путча провалилась. В результате попытки военного переворота в Турции погибло более 200 человек. Власти Турции обвиняют проживающего в США Фетхуллаха Гюлена в содействии попытке переворота.

После попытки военного переворота, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 июля прошлого года объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца согласно статье 120 Конституции, после чего этот срок продлевался дважды. В апреле этого года было принято решение о продлении чрезвычайного положения еще на 90 дней.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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