Делегация Узбекистана приняла участие в «Кабульском процессе»

2017-06-08 11:36 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Узбекская делегация, во главе со специальным представителем президента Узбекистана по Афганистану Исматиллой Иргашевым, приняла участие в международной встрече «Кабульский процесс», состоявшейся шестого-седьмого июня в столице Афганистана, сообщила пресс-служба узбекского МИД..

В мероприятии делегации более чем 20 стран, в том числе соседних государств, обсудили проблемы безопасности и угрозы терроризма в Афганистане, регионе и мире, вопросы межафганского примирения.

В рамках пребывания в Кабуле узбекскую делегацию принял президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани.

Представители Узбекистана провели переговоры с советниками президента Афганистана по вопросам инфраструктуры, кадровых ресурсов и технологиям, сельского хозяйства, национальной безопасности.

Переговоры также прошли со спецпредставителем президента Афганистана по развитию сотрудничества со странами СНГ Шокиром Коргаром, первым заместителем министра иностранных дел Хикматом Халилом Карзаем, а также руководителями министерств общественных работ, здравоохранения, энергетики и водных ресурсов, транспорта и гражданской авиации.

В кулуарах форума проведена встреча с первым заместителем министра иностранных дел Турции Ахметом Йылдызом, на которой состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Автор: Демир Азизов)