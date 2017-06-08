Делегация Узбекистана приняла участие в «Кабульском процессе»
2017-06-08 11:36 | www.trend.az | 3
ТАШКЕНТ /Trend/ - Узбекская делегация, во главе со специальным представителем президента Узбекистана по Афганистану Исматиллой Иргашевым, приняла участие в международной встрече «Кабульский процесс», состоявшейся шестого-седьмого июня в столице Афганистана, сообщила пресс-служба узбекского МИД..
В мероприятии делегации более чем 20 стран, в том числе соседних государств, обсудили проблемы безопасности и угрозы терроризма в Афганистане, регионе и мире, вопросы межафганского примирения.
В рамках пребывания в Кабуле узбекскую делегацию принял президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани.
Представители Узбекистана провели переговоры с советниками президента Афганистана по вопросам инфраструктуры, кадровых ресурсов и технологиям, сельского хозяйства, национальной безопасности.
Переговоры также прошли со спецпредставителем президента Афганистана по развитию сотрудничества со странами СНГ Шокиром Коргаром, первым заместителем министра иностранных дел Хикматом Халилом Карзаем, а также руководителями министерств общественных работ, здравоохранения, энергетики и водных ресурсов, транспорта и гражданской авиации.
В кулуарах форума проведена встреча с первым заместителем министра иностранных дел Турции Ахметом Йылдызом, на которой состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.
(Автор: Демир Азизов)