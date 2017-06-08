Меланья Трамп с сыном готовы переехать в Белый дом

2017-06-08 11:50 | www.oxu.az | 3

Супруга президента США Дональда Трампа Меланья и их сын Бэррон переедут в Белый дом 14 июня.

Как передает Oxu.Az cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Politico.

Как сообщалось ранее, Меланья хотела, чтобы ее сын закончил учебный год в Нью-Йорке, после чего вся семья должна была воссоединиться в официальной резиденции главы государства в Вашингтоне.

Politico напоминает, что Меланья стала первой «первой леди» в истории США, которая переедет в Белый дом не сразу после инаугурации мужа.

Вместе с тем она не первая супруга президента, для которой имеет значение обучение детей. Так, Барак и Мишель Обама после сложения полномочий президента и первой леди решили остаться в Вашингтоне еще на два года, чтобы их младшая дочь смогла закончить школу.

Н.О.